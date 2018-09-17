"Tesla" для немовлят: у США створили смарт-коляску з підігрівом і автопілотом (відео)

"Розумна" дитяча коляска Smartbe - може самостійно рухатися без будь-яких зусиль з боку батьків.

Перед сучасними батьками більше не стоїть проблема, з ким залишити дитину під час занять спортом.

Коляска здатна коригувати швидкість, відстежувати перешкоди та дотримуватися безпечної дистанції.

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Інтелектуальний пристрій дбайливо догляне за малям, підігріє пляшечку і включить музику, не відстаючи ні на крок від батьків.

Все це керується за допомогою програми на iOS або Android-смартфоні.

Заряду акумулятора Smartbe вистачає на п'ять годин інтенсивної роботи.

Купити «розумну» коляску можна за 3199 доларів.