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"Tesla" для немовлят: у США створили смарт-коляску з підігрівом і автопілотом (відео)

14:08, 17 вересня 2018
Наука та IT
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Коляска здатна коригувати швидкість, відстежувати перешкоди та дотримуватися безпечної дистанції.

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Інтелектуальний пристрій дбайливо догляне за малям, підігріє пляшечку і включить музику, не відстаючи ні на крок від батьків.

Все це керується за допомогою програми на iOS або Android-смартфоні.

Заряду акумулятора Smartbe вистачає на п'ять годин інтенсивної роботи.

Купити «розумну» коляску можна за 3199 доларів.

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Теги: #наука#дитина#Tesla#автопілот