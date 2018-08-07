Без попереджень: Google випустила оновлення Android

Оновлення доступно для власників смартфонів Pixel і Essential Phone.

Компанія Google без попереджень та анонсів випустила стабільну версію Android 9.0. Разом з офіційним виходом ОС стало відомо, що ховалося за кодовою назвою "P" - Pie (пиріг).

Оновлення традиційно вже доступно для скачування власникам смартфонів Pixel від компанії Google.

Також компанія Essential повідомила в Twitter, що власники Essential Phone теж вже можуть завантажити оновлення.

До кінця осені Android Pie буде доступний і для смартфонів, що брали участь у бета-тестуванні системи: Xiaomi Mi Mix 2S, Sony Xperia XZ2, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21 і OnePlus 6. Також до кінця року, можливо, оновлення отримають і пристрої програми Android One.

Android Pie став найбільш масштабним оновленням системи за останні роки. Серед головних змін:

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• управління жестами;

• підтримка вирізів для смартфонів з "чубчиком";

• повністю оновлене меню і екран багатозадачності;

• адаптивне енергоспоживання і яскравість;

• можливість переглядати, скільки часу ви проводите в додатках, і ставити обмеження на їх використання;

• за допомогою штучного інтелекту система аналізує, які програми ви використовуєте частіше, і запускає їх швидше.

Раніше інсайдери повідомляли, що Google випустить оновлення 20 серпня, однак компанія вирішила здивувати користувачів і представила нову ОС раніше, навіть не анонсувавши дату виходу.