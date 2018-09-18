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На знімках NASA виявлена перелякана рептилія, яка причаїлася поблизу марсохода (відео)

15:05, 18 вересня 2018
Наука та IT
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Уфолог ніколи не сумнівався, що на Марсі є життя \ NASA

Уфолог Скотт Уорінг далеко не вперше показує сюжети, які говорять про існування життя на четвертому по віддаленості від Сонця небесному тілі.

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В даному випадку мова йде про рептилію, яка була помічена поблизу марсохода на поверхні Червоної планети. Про це Уорінг повідомляє на своїй сторінці в youtube, передає golos.ua. «Я виявив морду цієї рептилії, яка визирала з темряви поблизу марсохода. Схоже, що вона намагається вирішити, атакувати їй планетохід, чи залишатися у схованці. На представленому матеріалі видно, що у представника тваринного світу переляканий погляд, який можна визначити з виразу морди, який досить добре розкриває емоції.

Важко сказати, чи живий даний об'єкт, або ж він скам'янів. Було б непогано, якби NASA наблизило космічний апарат, щоб зафіксувати виявлений новий вид загадкових рептилій. Можливо мова йде про «розумного» мешканця небесного тіла, шкода, що космічне агенство США приховує правду від громадськості», - зазначив експерт.

Користувачі мережі не менш вражені фотографією загадкової істоти, хоча багато людей зі всіх куточків планети поділяють думку Уоринга - на Марсі життя існує. Уфолог же в свою чергу ніколи в цьому не сумнівався.

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Теги: #Марс#життя#рептилія