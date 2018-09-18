На знімках NASA виявлена перелякана рептилія, яка причаїлася поблизу марсохода (відео)

Важко сказати, чи живий даний об'єкт чи він скам'янів. Було б непогано, якби NASA наблизило космічний апарат, щоб зафіксувати виявлений новий вид загадкових рептилій.

Уфолог Скотт Уорінг далеко не вперше показує сюжети, які говорять про існування життя на четвертому по віддаленості від Сонця небесному тілі.

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В даному випадку мова йде про рептилію, яка була помічена поблизу марсохода на поверхні Червоної планети. Про це Уорінг повідомляє на своїй сторінці в youtube, передає golos.ua. «Я виявив морду цієї рептилії, яка визирала з темряви поблизу марсохода. Схоже, що вона намагається вирішити, атакувати їй планетохід, чи залишатися у схованці. На представленому матеріалі видно, що у представника тваринного світу переляканий погляд, який можна визначити з виразу морди, який досить добре розкриває емоції.

Важко сказати, чи живий даний об'єкт, або ж він скам'янів. Було б непогано, якби NASA наблизило космічний апарат, щоб зафіксувати виявлений новий вид загадкових рептилій. Можливо мова йде про «розумного» мешканця небесного тіла, шкода, що космічне агенство США приховує правду від громадськості», - зазначив експерт.

Користувачі мережі не менш вражені фотографією загадкової істоти, хоча багато людей зі всіх куточків планети поділяють думку Уоринга - на Марсі життя існує. Уфолог же в свою чергу ніколи в цьому не сумнівався.