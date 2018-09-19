В Україні 80% усього програмного забезпечення є неліцензійним - дослідження

Так в Україні, за даними BSA, вартість всього ПО, встановленого без ліцензій за 2017 рік, становила 108 млн доларів.

В Україні 80% програмного забезпечення, встановленого на комп'ютерах, не має необхідних ліцензій.

Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на дослідження BSA Global Software Survey, який регулярно випускає Асоціація виробників програмного забезпечення.

З 2016 року проникнення неліцензійного ПЗ в Україні знизилася всього на 2 процентних пункти. Для порівняння, в США цей показник використання піратського софту становить 15%.

У дослідженні також наводяться дані за обсягом і вартості неліцензійного ПЗ, встановленого на персональних комп'ютерах в більш ніж 110 країнах світу. Так в Україні, за даними BSA, вартість всього ПО, встановленого без ліцензій за 2017 рік, становила 108 млн доларів.

Читайте такожКіберполіція затримала хакерів, які викрадали "розкручені" сторінки в Instagram

У грошовому еквіваленті Україна на третьому місці після Росії (1,2 млрд доларів) і Чехії (149 млн доларів) по регіону Центральна та Східної Європи. А за процентним співвідношенням - на шостому.

В цілому проникнення піратського ПЗ в регіоні CEE становить 57%. Приблизно такий же рівень (50% і вище) в Азії, Латинській Америці, Африці і Середньому Сході. Найнижчий рівень піратства, очікувано, спостерігається в країнах Північної Америки (16%) і Західної Європи (26%), що впливає на загальносвітову статистику: в цілому по світу використання піратського софту становить 37%.

В BSA відзначають, що використання неліцензійного ПЗ сприяє зростанню кібератак і пов'язане з фінансовими втратами. Зараження неліцензійного ПЗ шкідливими програмами обходиться компаніям по всьому світу в 359 млрд доларів на рік.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони США мають намір повністю відмовитися від послуг компаній, які використовують програмне забезпечення, розроблене у Росії та КНР.