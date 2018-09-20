На Україну насувається метеохвиля: як вберегтися від небезпечних наслідків

Як зазначають медики, приблизно 70% інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів відбувається саме під час магнітних бур.

22 вересня через збуджену магнітосферу Землі Україну накриє метеохвиля.

Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Здоровим людям боятися нічого, а от гіпертонікам і людям з хворим серцем потрібно поберегти себе, пише видання "Сегодня".

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Як зазначають медики, приблизно 70% інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів відбувається саме під час магнітних бур. Багато людей в ці дні відчувають дискомфорт і розлади нервової системи. Такі явища також супроводжуються головним болем, мігренню, прискореним серцебиттям, безсонням, поганим самопочуттям, зниженим життєвим тонусом, перепадами тиску.

Лікарі радять більше ходити пішки, уникати конфліктних ситуацій, мати під рукою необхідні ліки і утриматися від далеких поїздок.

Як повідомляв УНІАН, експедиція на Марс може пошкодити мозок людини. В ході 30-денного експерименту, що симулює умови життя на Червоній планеті, частина лівого гіпокампу учасників скоротилася на три відсотки.