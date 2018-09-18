Експедиція на Марс може пошкодити мозок людини - NASA

В ході 30-денного експерименту, що симулює умови життя на Червоній планеті, частина лівого гіпокампу учасників скоротилася на три відсотки.

Фахівці NASA дійшли висновку, що подорож на Марс може завдати шкоди мозку людини.

Як повідомляє Naked Science з посиланням на New Scientist, з такою заявою вони виступили на конференції Federation of European Neuroscience Societies у Берліні

Дослідники Космічного агентства провели експеримент із 16 добровольцями, який показав, які зміни в мозку можуть виникнути в ході місії.

Шістнадцять осіб протягом 30 днів працювали в умовах, які симулювали марсіанську базу. Весь цей час поруч із ними перебували три інших працівника. Щотижня їм надавався один вихідний.

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Дослідники виявили, що один з лівих країв гіпокампу в середньому зменшувався на три відсотки. Гіпокамп - відділ головного мозку, що закріплює спогади. Його вивчення є важливим не тільки через роль у роботі пам'яті, але ще й тому, що він відповідає за формування орієнтації у просторі, що вкрай необхідно в космічних подорожах. Однак згідно з комп'ютерним випробуванням, проведеним в ході дослідження, просторове мислення учасників не змінилося.

Один із членів дослідницької групи Аніка Вернер висловила власну гіпотезу щодо результатів. На її думку, скорочення могли викликати умови: соціальна ізоляція і стрес від цілодобового спостереження. Вона попередила, що ці зміни оборотні через пластичність мозку, але їх все одно варто враховувати.

Крім того, сам процес все ще залишається для вчених загадкою. Вони точно не знають, внаслідок чого відбувається скорочення. Джерелом може бути як відмирання існуючих клітин, так і реорганізація зв'язків між нейронами. В майбутньому вони сподіваються з'ясувати причину.

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені склали детальний план колонізації Марса. Детальний план описує, як долетіти до Марса, встановити там табір і створити середовище, яка була б придатною для життя людей в довгостроковій перспективі.