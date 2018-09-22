Японія запустила ракету до МКС для доставки на Землю результатів експериментів (відео)

Очікується, що «Конотори-7» доставить на МКС капсулу для того, щоб доставити на Землю результати експериментів.

Японія провела успішний запуск ракети Н-ІІВ, на борту якої знаходиться космічна вантажівка «Коноторі-7», пряма трансляція запуску ракети велася на сайті японського аерокосмічного агентства JAXA.

Запуск ракети відбувся о 21.52 після неодноразових перенесень з технічних причин. Апарат був запущений з космодрому Танегасіма в префектурі Кагосіма.

Очікується, що «Коноторі-7» доставить на МКС капсулу для того, щоб доставити на Землю результати експериментів, які проводилися на борту станції.

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В ході перельоту планується також перевірити її стійкість до навантажень при проходженні у твердих шарах атмосфери, а також перевірити можливість безпечної доставки на Землю вантажу з космосу.

Також на борту апарата перебуває експериментальний набір, що складається з двох супутників STARS-Me, які мають стати першим кроком до реалізації проекту будівництва космічного ліфта.