В Швейцарії вчені змусили добровольців пити власну кров

16 добровольців, 12 жінок і четверо чоловіків, повинні були вжити по 100 або по 300 мл власної крові.

Добровольцям у дослідженні гастроентерологів з Центру гастроентерології та гепатології в Цюріху довелося пити власну кров — це було необхідно для пошуку нових методів діагностики хвороби Крона. Результати експерименту були викладені в журналі United European Gastroenterology Journal.

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Хвороба Крона — тяжке хронічне запальне захворювання шлунково-кишкового тракту, яка може вражати всі його відділи, починаючи від ротової порожнини і закінчуючи прямою кишкою. Для нього характерне збільшення лімфовузлів, утворення виразок і рубців на стінках кишечника. Точна причина захворювання невідома, вона може бути як спадковим, так і аутоімуним або інфекційним, пише "Газета.Ru".

Один із способів неінвазивної діагностики хвороби Крона — визначення в калі пацієнта білка кальпротектину, який вивільняється з нейтрофілів, підвиди лейкоцитів, при запальних захворюваннях кишечника. Проте його присутність може також вказувати і на інші хвороби, наприклад, виразковий коліт, або на шлункову кровотечу. Тому вченим було необхідно встановити, скільки крові повинно потрапити в кишечник, щоб у фекаліях визначався кальпротектін.

16 добровольців, 12 жінок і четверо чоловіків, повинні були вжити по 100 або по 300 мл власної крові. Кілька людей воліли, щоб кров потрапила в шлунок через гастроназальну трубку, інші ж просто її випили. Через місяць ті, хто випив 100 мл, повинні були випити 300 мл крові, і навпаки.

Половина учасників зіткнулася з симптомами отруєння, наприклад, нудотою. Третину — з діареєю або запором. Зразки фекалій бралися за два до експерименту, кожен день протягом тижня після нього і ще раз — через два тижні. Після прийому 100 мл крові рівень кальпротектину в 46% зразків підвищився до 50 мкг на грам, після прийому 300 мл — 63%. При цьому ні в одного випробуваного зміст кальпротектину не підвищувався до 200 мкг на грам — значення, що свідчить про запальні захворюваннях кишечника. Отже, зазначають вчені, невеликий вміст кальпротектина навряд чи можна вважати надійним маркером хвороби Крона — воно скоріше свідчить про шлункову кровотечу або інші захворювання. Тим не менш, при постановці діагнозу необхідно враховувати сімейну історію хвороб і інші фактори.