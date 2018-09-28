ЄС виділить мільярд євро на суперкомп'ютери

Рада ЄС з конкурентоспроможності прийняла постанову про створення Європейського спільного підприємства з високоефективних обчислень - EuroHPC.

Рада ЄС підтримала Єврокомісію в інвестуванні €1 млрд спільно з державами-членами на європейську суперкомп'ютерну інфраструктуру.

Про це повідомили в прес-службі Єврокомісії, пише "Новое время".

Так, Рада з конкурентоспроможності прийняла постанову про створення Європейського спільного підприємства з високоефективних обчислень - EuroHPC.

Це буде нова правова і фінансова структура, яка об'єднає ресурси з 25 європейських країн.

Ця структура надасть європейським державним і приватним користувачам більш широкий доступ до суперкомп'ютерів, які необхідні для підтримки конкурентоспроможності та інновацій.

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"Дані - це матеріал нашої цифрової економіки. Нам потрібні суперкомп'ютери для обробки, розвитку штучного інтелекту і пошуку рішень складних питань в таких областях, як охорона здоров'я і безпека", - повідомив віце-президент Комісії з цифрового єдиного ринку Андрус Ансіп.

Спільне підприємство EuroHPC буде створено в листопаді 2018 року і буде функціонувати до кінця 2026 року.

В даний час в ЄС споживається понад 33% суперкомп'ютерних ресурсів по всьому світу, але ЄС поставляє тільки 5% з них.

Додаткові ресурси на суму понад €400 млн будуть надходити від приватних партнерів.