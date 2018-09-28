У Британії хочуть здійснювати доставку за допомогою аналога Hyperloop

Перші «трубопроводи» для товарів в країні можуть з’явитися вже за три роки.

Британська компанія Magway пропонує великим гіпермаркетам доставляти товари зі складів швидше за допомогою аналога Hyperloop, в якому товари будуть пересуватися в спеціальних контейнерах на швидкості 65 кілометрів на годину.

Як повідомляє The Daily Star, система передбачає спорудження двох тунелів один біля одного з рухом товарів у протилежні сторони. Через них щотижня можуть «пролітати» 12 мільйонів контейнерів з товарами.

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Видання пояснює, що технологія Magway схожа на Hyperloop, запропонований Ілоном Маском. В обох системах використовуються труби з електромагнітною силою. Однак, у британського аналога в трубах не буде вакууму і вони не передбачені для транспортування людей. Якщо вдасться залучити необхідне фінансування, перша секція системи протяжністю 90 кілометрів з’явиться між містом Мілтон-Кеніс і лондонським районом Парк-Роял вже через три роки, сказав комерційний директор компанії Філіп Девіс.

«Це буде серйозною зміною для електронної торгівлі і логістики. Ми хочемо, щоб ця система запрацювала по всій Великій Британії, а потім і у світі», - додав він.

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За словами Девіса, він намагається зацікавити у технології компанії, яким потрібно швидко транспортувати велику кількість товарів невеликого і середнього розміру зі складів у центри продажу.