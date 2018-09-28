У Києві українські хірурги поділилися досвідом унікальних операцій (відео)

Досвідом унікальних операцій поділяються українські хірурги. Останній раз генії медицини збиралися ще до війни на Донбасі.

Зашити артерію, зібрати кістки і поставити на ноги, навіть врятувати з просякнутим наскрізь серцем. Читайте такожОфтальмологи заговорили про важливість медичного тестування світлодіодних ламп Досвідом унікальних операцій поділяються українські хірурги. Останній раз генії медицини збиралися ще до війни на Донбасі. Тоді про лікування вогнепальних поранень мова не йшла взагалі, сьогодні - це одне з головних питань.

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