Вчені знайшли в ПАР новий вид гігантського динозавра (відео)

Найбільш вражаючим у знайденому динозаврі є неймовірна міцність і товщина його кінцівок.

Міжнародна команда дослідників під керівництвом палеонтолога професора Джони Куанієре з Вітватерсрандського університету виявила новий вид динозавра в провінції Фрі-Стейт Південно-Африканської Республіки (ПАР).

Вид, названий Ledumahadi mafube, описаний в журналі Current Biology, передає Naked Science.

Видова назва динозавра - mafube - в перекладі з сесото, мови групи банту, однієї з одинадцяти офіційних мов ПАР, означає "гігантський гуркіт грому на зорі". На думку палеонтологів, це добре відображає значні габарити динозавра, а також вказує на його спорідненість з групою завроподів.

Завроподи - група чотириногих рослиноїдних динозаврів, що належать до ряду ящеротазових. Усього завроподів налічується 130 видів - це 13 сімейств і 70 родів. Усі вони мешкали з юрського по крейдяний період, тобто близько 85-200 мільйонів років тому. Завроподи в основному мали величезне тіло, але відносно маленьку голову на довгій шиї. Серед представників цієї групи найбільш відомі диплодоки і брахіозаври.

Ledumahadi mafube - один із найбільш близьких родичів завроподів і навіть один із можливих предків, оскільки він жив понад 200 мільйонів років тому. Передні кінцівки maufabe були міцнішими і більш рухливиішими, ніж у типового завропода. Цей факт змусив палеонтологів назвати mafube еволюційним експериментом. В іншому ящери зовні були схожі на представників більш пізньої групи.

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Як розповідає один із авторів дослідження, найбільш вражаючим у знайденому динозаврі є неймовірна міцність і товщина його кінцівок. Хоча у завроподів, незважаючи на їх розміри, кінцівки були відносно тонкими.

Завдяки методу, що включає вимірювання кінцівок, вчені визначили, що mafube пересувався на всіх чотирьох лапах. Ця обставина цікава і з еволюційної точки зору, так як більшість динозаврів - членів однієї з mafube групи, які жили також 200 мільйонів років тому, пересувалися на двох ногах.

Крім того, остео гістологічний аналіз скам'янілих рештків показав, що знайдений динозавр був уже дорослою особиною: на це вказує характер змін кісток, що демонструє уповільнення темпів їх росту перед смертю.

Відео: Wits University OFFICIAL

Новий вид динозавра генетично тісно пов'язаний з іншими гігантськими динозаврами з Аргентини, що підтверджує теорію суперконтиненту Пангея, однак розширює його часові межі і зрушує з палеозою на еру пізніше.