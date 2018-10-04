Астрономи знайшли другий Місяць за межами Сонячної системи

Вчені назвали його «екзомісяцем» за аналогією з назвою планет земного типу, які обертаються навколо інших зірок.

Астрономи переконані, що знайшли перший відомий аналог Місяця за межами нашої Сонячної системи, який обертається навколо велетенської планети за 8 тисяч світлових років від Землі.

Як пише The Guardian, так званий «екзомісяць» має розмір, який приблизно дорівнює Нептуну. Це робить його найбільшим відомим супутником, який своєю площею переважає будь-який відомий у межах нашої Сонячної системи. Команда вчених, які виявили нове космічне тіло, визнають, що потрібно провести ще певні спостереження для остаточного підтвердження. Але вони не знайшли жодного іншого переконливого пояснення даним, які вони вже зібрали.

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«Перший екзомісяць – це незвична заява, яка вимагає незвичних доказів», - сказав астроном Колумбійського університету Девід Кіппінг.

Він додав, що розмір знахідки перевищує «будь-які очікування», але «визначає просте пояснення», засноване на сучасних теоріях формування супутників. Кіппінг і його колега Алекс Тічі зробили своє відкриття, опираючись на дані про понад 300 віддалених планет, які були відкриті за допомогою космічного телескопа Kepler. Ці планети були зафіксовані в момент, коли вони собою затуляли світло зірки, навколо якої обертаються. Це явище астрономи називають «транзитом». Кіппінг і Тічі помітили дивні аномалії в даних про транзит газового гіганта Kepler 1625b, який в кілька разів більший за Юпітер.

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«Ми помітили певні заломлення і відхилення у кривій світла, що привернуло нашу увагу», - пояснив Кіппінг.

Це допомогло вченим добитися доступу на 40 годин до космічного телескопа Hubble. За його допомогою вони виявили друге, значно менше заглиблення у яскравості зірки через 3,5 години після транзиту планети. Це вказало на те, що супутник слідував за нею, «ніби собака на повідку».