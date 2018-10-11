До Києва приїхала найрозумніший робот Софія, яка зависла на питанні про корупцію в Україні (фото, відео)

У січні на формі в Давосі найрозумніший у світі робот зависла на питанні, як подолати корупцію в Україні.

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