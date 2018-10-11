До Києва приїхала найрозумніший робот Софія, яка зависла на питанні про корупцію в Україні (фото, відео)
13:43, 11 жовтня 2018Наука та IT
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У січні на формі в Давосі найрозумніший у світі робот зависла на питанні, як подолати корупцію в Україні.
Український уряд готується підписати меморандум із роботом Софія.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, до Києва приїхала Софія - жінка зі штучним інтелектом, яка здатна розпізнавати людські емоції і демонструвати власні. Вона вже зустрілася з українськими урядовцями, робот має підписати Угоду меморандум про співпрацю із Державним агентством з питань електронного урядування щодо розвитку роботехніки і штучного інтелекту в Україні.
Востаннє робот спілкувалася із українськими журналістами у січні на формі в Давосі. Тоді найрозумніший у світі робот зависла на питанні, як подолати корупцію в Україні.
Український уряд готується підписати меморандум із роботом Софія
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