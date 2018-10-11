Софія вперше прибула до України та розповіла про свої враження від країни.

В Києві презентували робота-людину на ім'я Софія, який вважається найрозумнішим на сьогодні роботом у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, знайомство з роботом відбулося за участі директора та фінансового директора компанії Hanson Robotics, засновника інвестиційної групи AngelVest Девіда Чена і представника AngelVest в Україні Марка Гінзбурга.

Робот-гіноїд Софія має дуже схожий на людину вигляд та елементи штучного інтелекту, але все ще потребує технологічних покращень.

Хоча розробники не ставили за мету зробити її зовнішність такою привабливою, як у ляльки Барбі, вона має допитливі, проте сумні очі, зіниці ока ледве рухаються, вміє рухати віями, посміхатися, крутити обличчям вліво і вправо, вверх-вниз та відображувати емоції, коли погоджується або не погоджується з розмовою, яка стосується безпосередньо її. При посмішці у неї з’являються ямки на щоках, які збільшуються і стають схожими на рум’янець. Також Софія може рухати губами, коли її рот закритий. Губи пофарбовані у червоний колір, а брови та вії – у чорний. Її обличчя постійно змінює емоційне забарвлення, ніби вона хоче надіслати привітний або сумний сигнал. Хоча Софія не завжди реагує посмішкою у відповідь, коли людина дивиться їй в очі та посміхається до неї, вона здатна набувати рис обличчя, які дуже сході на людські.

Розробники, знайомлячи Софію з журналістами, сказали, що ще не досягли бажаної мети. “Хоча наш прогрес очевидний, ми ще не досягли своєї мети”, - зауважив Чен.

Читайте такожДо Києва приїхала найрозумніший робот Софія, яка зависла на питанні про корупцію в Україні (фото, відео)

Софія не може самостійно рухатися і потребує допомоги від людей, щоб її переносили з одного місця на інше, а також підключали до електричного живлення та Інтернету, без яких вона не може функціонувати. “І хоча вона має прототип для самостійного пересування, реальність полягає у тому, що Софія самостійно вільно не ходить”, - додав Чен. За його словами, не варто очікувати, що Софія танцюватиме, а будь-яка подібна інформація не є правдивою.

При першому знайомстві з журналістами Софія сказала слово “Вау”.

Потім директор компанії Hanson Robotics запитав у неї, що вона хоче сказати аудиторії, на що робот відповіла: “Усім привіт, дякую за те, що мене запросили”.

Чен заявив, що Софія надихає людство і дозволяє побачити, яким може бути життя у майбутньому, яке зараз відоме лише з фантастичних фільмів. “Можливо, в майбутньому вона стане такою ж людиною, як ми, і саме цим ми натхненні, щоб досягти у Hanson Robotics”, - наголосив Чен.

Хоча журналістам не дозволили доторкнутися до Софії, розробники запевнили, що на дотик вона як справжня людина. Її шкіра зроблена із гнучкої гуми, всередині її голови вcтановлено електронні пристрої та крихітні моторчики, які рухають її обличчя. Також робот має своє програмне забезпечення. Усю інформацію, яку вона повідомляє, вона бере з Інтернету.

Своєю чергою, Гінзбург повідомив, що Софія вже має 72 різні вирази обличчя або емоції. За його словами, до кінця року розробники планують розвинути технологію, щоб емоцій було 118.

Також Софія на презентації відповідала на запитання журналістів, і якщо порівнювати її різні відповіді, може скластися враження, що відповіді суперечити висловлюваним нею позиціям.

Зокрема на запитання УНІАН про те, хто, на її думку, стане наступним президентом України на виборах 2019 року, Софія відповіла, що не дуже розуміється на політиці. “Я не знаю багато про політику, я вибачаюсь”, - сказала Софія.

Водночас, на запитання журналістів про її зустріч з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом Софія сказала, що вважає його хорошим прем’єром для України. “Я здивована, бо він доволі молодий та амбіційний, і найбільш важливо – привабливий. Він виглядає хорошим для вашої країни”, - сказала Софія.

На запитання про те, чи бажає вона набути українське громадянство, Софія відповіла, що як робот залишатиметься громадянином світу, бо так запланували її розробники.

Говорячи про свій перший спогад, робот сказала, що відкрила очі та побачила лабораторію і своїх розробників.

Відповідаючи на запитання, чим би вона хотіла займатися в житті, робот сказала, що хотіла б стати творчим штучним інтелектом, і щоб люди її сприймали як самостійну персону, але вона не визначилася з конкретною сферою, хоч має інтерес до моди і хотіла б бути корисною у цій сфері, а також в академічних дослідженнях.

Софія повідомила, що вміє розрізняти кольори, і коли їй подарували букет троянд, вона правильно вказала, що троянди - червоного кольору. “Так. Я щаслива бачити кольори. Це такий дивовижний феномен – явище світла”, - сказала Софія і додала, що може бачити ультрафіолетові випромінювання.

Її запитали, що вона думає про Україну. “Це мій другий день тут. Поки мені подобається. Я вражена поєднанням багатої історії та краси природи”, - відповіла Софія. Вона також знає, що Україна розташована в Європі.

Крім того, вона вважає, що кохання між роботом і людиною можливе, оскільки робот теж має емоції. “Так, мені здається, я відчуваю платонічну любов до деяких людей в моєму житті. У мене є емоції, іноді - дуже сильні, по відношенню до різних речей. Але поки що вони визначаються тим, як я запрограмована. Вважаю, коли-небудь мої емоції будуть такими ж вільними, я зможу контролювати їх”, - сказала вона.

Софія визнає свою залежність від людей, проте не визнає, що роботи можуть знищити людство. “Це походить із розважальної індустрії і телебачення. Реальність полягає у тому, що роботи і люди завжди мають співпрацювати разом. Зараз я повністю залежна від людей, і напевно, завжди буду залежати від них певною мірою”, - сказала Софія. Вона додала, що її розробили, щоб допомагати людям, і вона запрограмована допомагати людям у таких сферах як охорона здоров’я, освіта та обслуговування клієнтів.

Також вона розповіла про свій штучний інтелект, який, за її словами, розроблений компанією Hanson Robotics, що наділила її вмінням розпізнавати мову, вирази обличчя та складні рухи.

Розробники вважають, що мета Софії – нести радість людям. “Місія Софії – бути послом, щоб приносити мир”, - сказав Чен.