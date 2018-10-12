Найрозумніший робот Софія у прямому ефірі розповіла про українську молодь (відео)
09:41, 12 жовтня 2018Наука та IT
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Людина-робот Софія розповіла, що багато подорожувала і бачила багато талановитих українців.
Софія у прямому ефірі відповіла на питання про українську молодь / фото УНІАН
Найрозумніший робот Софія у прямому ефірі відповіла на питання, як мотивувати українську молодь працювати в рідній державі.
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На запитання ведучого новин ТСН, Софія сказала, що багато подорожувала і бачила багато талановитих українців і з такими людьми у нас є майбутнє. Треба лише зробити так, аби вони лишилися тут.
Як повідомляв УНІАН, напередодні в Києві презентували робота-людину на ім'я Софія, який вважається найрозумнішим на сьогодні роботом у світі.
Знайомство з роботом відбулося за участі директора та фінансового директора компанії Hanson Robotics, засновника інвестиційної групи AngelVest Девіда Чена і представника AngelVest в Україні Марка Гінзбурга.
Софія розповіла, як мотивувати українську молодь працювати в рідній державі
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