Найрозумніший робот Софія у прямому ефірі розповіла про українську молодь (відео)

Людина-робот Софія розповіла, що багато подорожувала і бачила багато талановитих українців.

Найрозумніший робот Софія у прямому ефірі відповіла на питання, як мотивувати українську молодь працювати в рідній державі.

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На запитання ведучого новин ТСН, Софія сказала, що багато подорожувала і бачила багато талановитих українців і з такими людьми у нас є майбутнє. Треба лише зробити так, аби вони лишилися тут.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Києві презентували робота-людину на ім'я Софія, який вважається найрозумнішим на сьогодні роботом у світі.

Знайомство з роботом відбулося за участі директора та фінансового директора компанії Hanson Robotics, засновника інвестиційної групи AngelVest Девіда Чена і представника AngelVest в Україні Марка Гінзбурга.