Boston Dynamics показала паркур у виконанні андроїда Atlas

Робот успішно перестрибує через колоду та в кілька стрибків підіймається на високі щаблі.

Американська роботобудівна компанія Boston Dynamics опублікувала нове відео зі своїм людиноподібним роботом Atlas, на якому він долає смугу перешкод з колоди та високих полиць.

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Ролик був опублікований на офіційному Youtube-каналі компанії Boston Dynamics. Відзначається, що робот успішно застрибує на сходи висотою до 40 см без втрати темпу.

Зазначимо, що коментарі користувачів на Youtube з приводу нових успіхів робота Атлас розділилися. Поки одні захоплюються його еволюцією і бачать у ній «майбутнє спорту», інші побоюються, що роботи незабаром заберуть у людей роботу, або ж коли-небудь зовсім знищать людство.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у Києві презентували робота на ім'я Софія, що вважається самим розумним сьогодні роботом у світі.