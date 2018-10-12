Журналісти розкрили "маленьку хитрість" робота Софії щодо її кмітливості (відео)

Журналісти розповіли про «маленьку хитрість» людини-робота Софії, завдяки якій вона настільки кмітлива.

Журналісти з’ясували, завдяки чому робот Софія настільки кмітлива у своїх відповідях на запитання людей.

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Ведучий новин у сюжеті ТСН розкрив секрет Софії – насправді вона знає заздалегідь, про що її запитуватимуть, і говорить лише про теми, які були попередньо узгоджені.

Цікаво, що у Софії є декілька братів та сестер, які, можливо, невдовзі також будуть подорожувати, як і вона.

Головна родзинка Софії і її шаленої популярності в тому, що вона може розпізнавати людські емоції та слова, реагувати на них, відповідати і теж демонструвати радість, смуток чи близько півсотні різних емоційних станів.