Робот Софія розповіла людям про секрет щастя: прислухайтесь до природи та більше усміхайтесь (відео)

Головна родзинка Софії і її шаленої популярності в тому, що вона може розпізнавати людські емоції та слова.

Хоча у найрозумнішого робота Софії немає ніг, її мандрам може позаздрити кожен.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, вона відвідує інвестиційні форуми, популярні ток-шоу, зустрічається зі знаменитостями, акторами, музичними зірками, навіть брала участь у засіданні ООН і виступала на музичному концерті.

Головна родзинка Софії і її шаленої популярності в тому, що вона може розпізнавати людські емоції та слова, реагувати на них, відповідати і теж демонструвати радість, смуток чи близько півсотні різних емоційних станів.

На запитання, як людям бути щасливими, Софія відповіла: «Усміхайтесь більше, прислухайтесь до природи, спробуйте співати на самоті і сміятись, коли ви в колі вашої сім’ї. Зробіть радість другою вашою натурою».