У коледжі Великобританії лекцію прочитала голограма викладача (відео)

Зображення лектора проектується на скляний екран, а програмне забезпечення позаду надає йому глибини.

В імперському коледжі Великобританії, замість реального викладача, лекцію прочитала його голограма.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Зображення лектора проектується на скляний екран, а програмне забезпечення позаду надає йому глибини. Голографічні викладачі краще взаємодіють з аудиторією - можуть вибирати учнів і дивитися їм в очі.

Раніше повідомлялося, що голограма Емі Вайнхаус відправиться в світове турне