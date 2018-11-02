У коледжі Великобританії лекцію прочитала голограма викладача (відео)
19:18, 02 листопада 2018Наука та IT
405 0
Зображення лектора проектується на скляний екран, а програмне забезпечення позаду надає йому глибини.
У коледжі Великобританії прочитала лекцію студентам голограма викладача
В імперському коледжі Великобританії, замість реального викладача, лекцію прочитала його голограма.
Читайте такожВчені знайшли дешевий спосіб робити пальне для автомобілів на водні
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Зображення лектора проектується на скляний екран, а програмне забезпечення позаду надає йому глибини. Голографічні викладачі краще взаємодіють з аудиторією - можуть вибирати учнів і дивитися їм в очі.
Раніше повідомлялося, що голограма Емі Вайнхаус відправиться в світове турне
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter