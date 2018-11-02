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У коледжі Великобританії лекцію прочитала голограма викладача (відео)

19:18, 02 листопада 2018
Наука та IT
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Зображення лектора проектується на скляний екран, а програмне забезпечення позаду надає йому глибини. Голографічні викладачі краще взаємодіють з аудиторією - можуть вибирати учнів і дивитися їм в очі.

Раніше повідомлялося, що голограма Емі Вайнхаус відправиться в світове турне

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Теги: #Британія#коледж