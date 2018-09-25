Microsoft представила Office 2019

У Office 2019 увійшли всі оновлення, які виходили для Office 365 за останні три роки, включаючи «кінематографічні» презентації PowerPoint.

Американська корпорація Microsoft анонсувала випуск Office 2019.

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Пакет програм включає в себе Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access і Publisher. Пакет призначений для компаній, які ще не перейшли на хмарний сервіс Office 365, передає kommersant.

У Office 2019 увійшли всі оновлення, які виходили для Office 365 за останні три роки, включаючи «кінематографічні» презентації PowerPoint, режим фокусу і новий перекладач Word, а також воронкоподібні діаграми, діаграми з картою і часові шкали в Excel.

У Microsoft є довгострокові плани розвитку хмарного сервісу Office 365, який працює за підпискою з найнижчим ціновим діапазоном серед продуктів компанії і надає доступ до пошти, пакету Office та інших програм компанії.