Microsoft представила Office 2019
Американська корпорація Microsoft анонсувала випуск Office 2019.
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Пакет програм включає в себе Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access і Publisher. Пакет призначений для компаній, які ще не перейшли на хмарний сервіс Office 365, передає kommersant.
У Office 2019 увійшли всі оновлення, які виходили для Office 365 за останні три роки, включаючи «кінематографічні» презентації PowerPoint, режим фокусу і новий перекладач Word, а також воронкоподібні діаграми, діаграми з картою і часові шкали в Excel.
У Microsoft є довгострокові плани розвитку хмарного сервісу Office 365, який працює за підпискою з найнижчим ціновим діапазоном серед продуктів компанії і надає доступ до пошти, пакету Office та інших програм компанії.