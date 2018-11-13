Amazon вибрав міста для розміщення своїх двох нових штаб-квартир

Amazon оголосив, що розділить нову штаб-квартиру, і вона розміститься в двох містах, оскільки так буде простіше набрати достатню кількість кваліфікованих кадрів.

Компанія Amazon сьогодні назве два американських міста, де вона має намір розмістити свої нові штаб-квартири.

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Про це з посиланням на свої джерела повідомила газета The Wall Street Journal. За інформацією джерел, вибір Amazon упав на нью-йоркський район Лонг-Айленд-Сіті і на район Крістал Сіті в Арлінгтоні (штат Вірджинія), обидва з яких розташовані в безпосередній близькості від центрів великих міст - Нью-Йорка і Вашингтона (округ Колумбія), передає kommersant. Лонг-Айленд-Сіті - це найдинамічніший район Нью-Йорка зараз, де з 2006 року було побудовано понад 16 тис. нових житлових будинків. А в Крістал-Сіті, районі офісної та житлової забудови 60-х років, розташований другий будинок голови Amazon Джеффа Безоса.

Amazon почав пошук місця для нової штаб-квартири у вересні 2017 року. Спочатку розглядалися 238 міст-претендентів на її розміщення. У січні цього року компанія оголосила список з 20 міст, що вийшли у фінал. А тиждень тому Amazon оголосив, що розділить нову штаб-квартиру, і вона розміститься в двох містах, оскільки так буде простіше набрати достатню кількість кваліфікованих кадрів. Таким чином, в кожній з нових штаб-квартир буде працювати 25 тис. осіб.