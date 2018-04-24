Amazon приступила до створення домашніх роботів - ЗМІ

13:30, 24 квітня 2018
Наука та IT
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pcworld.com

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Проектом керує Грегг Цер, який очолює підрозділ досліджень і розробок лабораторії Lab126 компанії Amazon в штаті Каліфорнія, повідомляє Bloomberg. Lab126 відповідає за розробку таких пристроїв Amazon, як колонки Echo, телевізійні приставки Fire TV, планшети Fire.

Проект Vesta виник кілька років тому, але в цьому році Amazon почала активно нарощувати кількість співробітників для нього. На сторінці Lab 126 Jobs є десятки вакансій, таких як "інженер-програміст, робототехніка" та "інженер датчиків". Джерела запевняють, що компанія має намір почати тестування роботів в будинках співробітників до кінця цього року.

Незрозуміло, які завдання має виконувати робот Amazon. Люди, знайомі з проектом, припускають, що робот Vesta буде свого роду Echo на колесах. Пристрій зможе вільно переміщатися по будинку і слідувати за господарем. В прототипах є камери і система комп'ютерного зору, розробку якою курує колишній інженер Apple Макс Пелі. Amazon також найняла спеціалізованих інженерів-механіків з індустрії робототехніки.

Робот для дому, швидше за все, буде виконувати роль віртуального помічника. Подібні роботи вже існують - це LG Hub, Mayfield Robotics Kuri і Pixar-like Jibo. Такі пристрої виступають у ролі сполучної ланки між користувачем і системою "розумний дім".

Джерела підкреслюють, що новий проект відрізняється від роботів, розроблених Amazon Robotics, дочірньою компанією компанії в Массачусетсі і Німеччини. Amazon Robotics розгортає роботів на складах Amazon для переміщення товарів.

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Теги: #робот#Amazon