НАСА показало нову фотографію карликової планети Церера

Про це повідомляється на сайті агентства, де він представлений в обробленому вигляді, передає Lenta.ru.

На зображенні видно ділянки, які схожі на кратери. Dawn спостерігав Цереру протягом години 13 січня 2015 року, перебуваючи на відстані 383 тисяч кілометрів від неї.

Роздільна здатність картинки, яка представлена НАСА, дорівнює 27 пікселям (по горизонталі). Це в три рази більше, ніж роздільна здатність фотографій, отриманих Dawn на початку грудня 2014 року. Зображення, представлене НАСА, отримано за допомогою обробки фотографій, зроблених Dawn у видимому й інфрачервоному діапазонах.

Надалі апарат продовжить спостереження за Церерою. З його допомогою НАСА, як очікується, представить нові знімки карликової планети.

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Основна мета місії Dawn полягає в дослідженні карликової планети Церера і астероїда Веста. Зонд запущений 27 вересня 2007 року за допомогою ракети-носія Delta 2 з космодрому на мисі Канаверал. Вартість проекту становить 466 мільйонів доларів.

Церера знаходиться в астероїдному поясі між орбітами Марса і Юпітера. Карликова планета була відкрита в 1801 році італійцем Джузеппе П'яцци і отримала свою назву на честь давньоримської богині родючості.