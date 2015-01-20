НАСА показало нову фотографію карликової планети Церера

10:30, 20 січня 2015
Наука та IT
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Космічний апарат НАСА Dawn отримав новий знімок карликової планети Церера.

REID WISEMAN—NASA

Про це повідомляється на сайті агентства, де він представлений в обробленому вигляді, передає Lenta.ru.

На зображенні видно ділянки, які схожі на кратери. Dawn спостерігав Цереру протягом години 13 січня 2015 року, перебуваючи на відстані 383 тисяч кілометрів від неї.

NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA

Роздільна здатність картинки, яка представлена НАСА, дорівнює 27 пікселям (по горизонталі). Це в три рази більше, ніж роздільна здатність фотографій, отриманих Dawn на початку грудня 2014 року. Зображення, представлене НАСА, отримано за допомогою обробки фотографій, зроблених Dawn у видимому й інфрачервоному діапазонах.

Надалі апарат продовжить спостереження за Церерою. З його допомогою НАСА, як очікується, представить нові знімки карликової планети.

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Основна мета місії Dawn полягає в дослідженні карликової планети Церера і астероїда Веста. Зонд запущений 27 вересня 2007 року за допомогою ракети-носія Delta 2 з космодрому на мисі Канаверал. Вартість проекту становить 466 мільйонів доларів.

Церера знаходиться в астероїдному поясі між орбітами Марса і Юпітера. Карликова планета була відкрита в 1801 році італійцем Джузеппе П'яцци і отримала свою назву на честь давньоримської богині родючості.

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