Маск проклав перший тунель під Лос-Анджелесом для спеціальних шатлів (відео)

The Boring Company закінчила буріння.

Компанія The Boring Company закінчила прокладання підземного тунелю під Лос-Анджелесом, яким їздитимуть вакуумні потяги та швидкісні електробуси.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив Ілон Маск.

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"Boring Company тільки-но дісталася іншої боку!", - написав він та прикріпив відео, як спеціальна бурильна машина вийшла на поверхню, таким чином завершивши прокладання тунелю.

Congratulations @BoringCompany on completing the LA/Hawthorne tunnel! Cutting edge technology! pic.twitter.com/80WbSQekCQ — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2018

Раніше Ілон Маск заявляв, що тунель почне працювати 10 грудня 2018 року. У день відкриття проїзд буде безкоштовним. Ціна у подальші дні - не відома. Очікується, що електробуси в таких тунелях зможуть розвивати швидкість до 250 кілометрів за годину.

Нагадаємо, що The Boring Company показала тестову поїздку автомобіля Tesla у підземному тунелі, в якому на високій швидкості будуть пересуватись спеціальні шатли.