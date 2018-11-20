У світі спостерігаються проблеми з роботою Facebook
15:51, 20 листопада 2018Наука та IT
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В Україні незначні проблеми спостерігаються в Луцьку, Миколаєві та Дніпрі.
Ілюстрація / REUTERS
У світі спостерігаються проблеми з роботою Facebook.
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За даними порталу Downdetector, найбільше проблем із доступом до соціальної мережі у столиці США Вашингтоні, у канадських містах Торонто та Монреалі, у британських Лондоні, Плімуті та Глазго, столиці Боснії та Герцеговини Сараєві та столиці Сербії Белграді.
Згідно з інформацією на сайті сервісу, в Україні незначні проблеми спостерігаються в Луцьку, Миколаєві та Дніпрі.
Відповідно до даних на третій квартал 2018 року, щомісячна кількість активних користувачів Facebook становила 2,27 млрд.
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