Facebook замовляв статті з критикою Apple і Google, щоб відвернути увагу від своїх помилок - ЗМІ

Співробітники Facebook просили консалтингову компанію Definers випускати негативні статті про інших гігантів IT-індустрії.

Facebook замовляв публікації про недоліки інших гігантів IT-індустрії, щоб відвернути увагу від власних помилок - це стосуються, наприклад, кампанії російських тролів і співпраці з Cambridge Analytica.

Про це йдеться в розслідуванні The New York Times, передає Медуза.

У той час, коли публічно Марк Цукерберг дотримувався помірної лінії поведінки і звітував про те, як Facebook працює над виправленням своїх помилок, його співробітники просили консалтингову компанію Definers - яка спочатку була найнята для відстеження публікацій у ЗМІ про самої соцмережі - випускати негативні статті про Google і Apple. Вони виходили на невеликому сайті NTK Network, на який потім посилалися великі консервативні видання, такі як Breitbart.

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Загалом на NTK Network вийшло кілька десятків статей. Автори матеріалів, наприклад, звинуватили Apple у лицемірстві після того, як її голова Тім Кук дорікнув Facebook у нехтуванні правилами захисту таємниці приватного життя: у статті, написаній нібито на замовлення соцмережі, підкреслювалося, що Apple сама збирає зайву кількість інформації про користувачів. Google піддали критиці за її виступи проти законопроекту, що передбачає відповідальність за рекламу незаконних секс-послуг в інтернеті.

Definers також випускала матеріали, що зв'язують критиків Facebook з інвестором Джорджом Соросом - він публічно звинувачував соцмережу та інші великі компанії в монополізації IT-ринку і свідомому формуванні у користувачів залежно від своїх продуктів. Як зазначає The New York Times, Сороса дуже не люблять консервативні і ультраправі американці.

Після публікації розслідування Facebook заявив про припинення співпраці з Definers. При цьому в своєму офіційному повідомленні соцмережа відкинула звинувачення в тому, що замовляла статті, що чорнять інші компанії. Джерело The New York Times повідомило, що Марк Цукерберг і виконавчий директор Facebook Шеріл Сендберг не були в курсі цих публікацій.

Раніше УНІАН повідомляв, що протягом останнього року Facebook звернулася до багатьох банків, у тому числі JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup і U. S. Bancorp, запропонувавши їм поділитися з соцмережею фінансовою інформацією користувачів, у тому числі трансакціями по банківських картах і даними про стан рахунку.