Вчені підрахували, скільки світла зірки згенерували за всю історію Всесвіту

Пік формування зірок у всесвіті минув мільярди років тому і тепер нові світила з’являються все рідше.

Йдеться про все світло від усіх зірок, які будь-коли існували. На перший погляд, це величина, яку важко навіть уявити. Але тепер астрономи говорять про точну цифру для її позначення.

Про це пише The Guardian, додаючи, що команда дослідників проаналізувала все світло у Всесвіті за всі 13,7 мільярдів років його існування: від дрібних і бляклих зірок в перші мільйони років до найбільших галактик.

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«Ніхто такого ніколи не робив», - сказав астрофізик Марко Ахелло під час представлення дослідження своєї команди в Коледжі наук Клеменсон у Південній Кароліні.

Перші зірки виникли вже через кілька мільйонів років після Великого вибуху. З того часу галактики продукували зірки з неймовірною швидкістю. І вчені кажуть, що тепер їх існує близько «трильйон трильйонів». Загалом, згідно з підрахунками астрономів, зірки згенерували 4 x 1084 фотонів. Фотон – це найменша часточка світла.

Астрономи в своїх розрахунках опиралися на вимірюванні так званого позагалактичного фонового світла або космічної радіації, яка накопичилася з тих часів, коли зірки вперше освітили темряву космосу. Більш ніж 90% світла зірок лишається у цьому тьмяному фоновому випромінюванні.

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«Ми виміряли загальну кількість світла кожної епохи: мільярд років тому, два мільярди, 6 мільярдів років і так далі до часів, коли перші зірки взагалі з’явилися», - пояснив вчений Вайдехі Палія.

Дослідження показало, що пік формування зірок стався близько 11 мільярдів років тому і з того часу інтенсивність процесу знижується. Кожного року у нашій галактиці Чумацький шлях формується близько семи нових зірок.