Останній зорепад 2018: де і коли спостерігати
14:07, 13 грудня 2018Наука та IT
859 0
Найкращий час для споглядання зоряного шоу настане після опівночі і триватиме до сходу сонця 15 грудня.
REUTERS
Зорепад триває з 4 по 17 грудня, проте пік активності припадає саме на 14 грудня.
Читайте такожПеред Новим роком Землю накриють магнітні бурі: названі дати
Саме цього дня можна буде спостерігати самі яскраві метеори і боліди. Очікується до 120 метеорів на годину.
Найкращий час для споглядання зоряного шоу настане після опівночі і триватиме до сходу сонця. Всі жителі планети зможуть поспостерігати за зорепадом.
Однак тим, хто живе в північній півкулі буде видно найкраще: США, майже вся Європа (крім деяких Заморських територій Франції та Великобританії), більша частина Африки.
Зорепад пройде через сузір'я Близнюків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter