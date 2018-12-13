этот материал доступен на русском

Останній зорепад 2018: де і коли спостерігати

14:07, 13 грудня 2018
Наука та IT
859 0
REUTERS

Читайте такожПеред Новим роком Землю накриють магнітні бурі: названі дати

Саме цього дня можна буде спостерігати самі яскраві метеори і боліди. Очікується до 120 метеорів на годину.

Найкращий час для споглядання зоряного шоу настане після опівночі і триватиме до сходу сонця. Всі жителі планети зможуть поспостерігати за зорепадом.

Однак тим, хто живе в північній півкулі буде видно найкраще: США, майже вся Європа (крім деяких Заморських територій Франції та Великобританії), більша частина Африки.

Зорепад пройде через сузір'я Близнюків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #зорепад