Останній зорепад 2018: де і коли спостерігати

Найкращий час для споглядання зоряного шоу настане після опівночі і триватиме до сходу сонця 15 грудня.

Зорепад триває з 4 по 17 грудня, проте пік активності припадає саме на 14 грудня.

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Саме цього дня можна буде спостерігати самі яскраві метеори і боліди. Очікується до 120 метеорів на годину.

Найкращий час для споглядання зоряного шоу настане після опівночі і триватиме до сходу сонця. Всі жителі планети зможуть поспостерігати за зорепадом.

Однак тим, хто живе в північній півкулі буде видно найкраще: США, майже вся Європа (крім деяких Заморських територій Франції та Великобританії), більша частина Африки.

Зорепад пройде через сузір'я Близнюків.