Безпека потребує, щоб співробітники не користувалися власними флешками

Працівникам вашингтонської служби охорони дитинства (Division of Child Support) видали державні флеш-накопичувачі, щоб унеможливити підключення до комп`ютерів чужих флешок і знизити ризики, пов`язані з безпекою, пише Лента.ру з посиланням на ComputerWorld.

Нові флешки забезпечують 256-бітове шифрування даних за алгоритмом AES і захищають інформацію паролем. Їх місткість варіюється від одного до чотирьох гігабайт. Крім того, їх складніше сплутати з особистими флешками співробітників.

Флешки, які використовують співробітники служби, можуть містити імена, дати народження і номера соціального страхування дітей, з якими працюють чиновники. На них також зберігаються податкові документи, записи працедавців, паспортні дані і позначки про правопорушення.

Експеримент із заміни флешок на державні почався наприкінці минулого року, коли в 10 офісах служби були заборонено використання подібних пристроїв, які зазвичай купували самі співробітники. Замість них купили 200 накопичувачів Cruzer виробництва SanDisk.