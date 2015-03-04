ВООЗ рекомендує вдвічі знизити споживання цукру

18:45, 04 березня 2015
Наука та IT
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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала нові рекомендації по боротьбі з ожирінням, які передбачають зниження вживання цукру вдвічі.

ВОЗ рекомендует меньше употреблять сазхара / Фото УНИАН

Як вважає ВООЗ, цукор повинен становити всього 5% від енергоспоживання людини, передає Бі-бі-сі. У доповіді міститься припущення, що ця рекомендація зустріне опір в західних країнах, де частка цукру в середньому обсязі споживаної їжі становить близько 15%.

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У доповіді експертів йдеться, що споживачі зазвичай не усвідомлюють, як багато цукру додається до напівфабрикатів та інших готових продуктів харчування. ВООЗ зазначає, що фруктоза, що міститься в овочах і фруктах, не включається в нові норми.

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