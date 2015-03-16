Опитування, проведене компанією Silentnight, показало: люди сплять в середньому по 8 годин 21 хвилині, а з електронними пристроями проводять близько 8 годин 41 хвилин в день. 81% учасників опитування не вимикали телефон вночі. 4 з 10 дорослих та підлітків, прокинувшись вночі від звуку телефону, перевіряли його, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

51% опитаних витрачали зранку найбільше часу на читання електронної пошти і Інтернету, 32% - на турботу про свою зовнішність, а 18% - на сніданок. За словами експертів, у багатьох людей через електронні пристрої знижується якість сну. Попередні дослідження показали, що синє світло, що йде від екранів гаджетів, порушує біологічні ритми організму.

Тривала нестача сну може стати причиною ослаблення імунної системи. Крім того, вона підвищує ризик серцево-судинних захворювань, діабету і негативно впливає на фертильність. До того ж, через недосипання у людини можуть з'явитися проблеми з психікою. Фахівці радять вимикати гаджети за годину-півтори до сну.