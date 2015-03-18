Найсильніша за два роки сонячна буря може викликати північне сяйво над Європою і США (фото, відео)

Американські синоптики стверджують, що вона може викликати північне сяйво набагато південніше, ніж звичайно спостерігається. Даних про руйнування на Землі через бурю не надходило, повідомляє ZN.UA з посиланням на Associated Press.

Національне управління океанічних і атмосферних явищ оцінило бурю в 4 бали з 5 по шкалі геомагнітних ефектів. Вона була визнана найсильнішою з осені 2013 року.

Читайте такожСьогодні Землю накриє хвиля від потужного спалаху на Сонці, що увійшла в розряд найсильніших (відео)

Синоптики кажуть, що існує велика ймовірність зсуву кордонів північного сяйва на південь і воно якийсь час може спостерігатися в центральних штатах США, Німеччині та Польщі. Росіяни, зокрема, жителі Москви 17 березня ввечері вже змогли його побачити.

Вчені з фінського інституту Аальто опублікували аудіозаписи ударів, які супроводжують північне сяйво. За попередніми даними, ці звуки можуть викликатися тими ж процесами, що і світіння верхніх шарів атмосфери.