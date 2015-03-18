Найсильніша за два роки сонячна буря може викликати північне сяйво над Європою і США (фото, відео)
Потужна сонячна буря потрясла Землю дивно великим геомагнітним поштовхом 17 березня.
Американські синоптики стверджують, що вона може викликати північне сяйво набагато південніше, ніж звичайно спостерігається. Даних про руйнування на Землі через бурю не надходило, повідомляє ZN.UA з посиланням на Associated Press.
Національне управління океанічних і атмосферних явищ оцінило бурю в 4 бали з 5 по шкалі геомагнітних ефектів. Вона була визнана найсильнішою з осені 2013 року.
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Синоптики кажуть, що існує велика ймовірність зсуву кордонів північного сяйва на південь і воно якийсь час може спостерігатися в центральних штатах США, Німеччині та Польщі. Росіяни, зокрема, жителі Москви 17 березня ввечері вже змогли його побачити.
Вчені з фінського інституту Аальто опублікували аудіозаписи ударів, які супроводжують північне сяйво. За попередніми даними, ці звуки можуть викликатися тими ж процесами, що і світіння верхніх шарів атмосфери.