Amazon доставлятиме замовлення безпілотниками

Як йдеться в повідомленні прес-служби відомства, американський регулятор надав Amazon експериментальний сертифікат на придатність до льотної експлуатації дрона, який був розроблений одним з підрозділів компанії.

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Згідно з документом, Amazon отримує право використовувати апарат в тестовому режимі в світлий час доби і запускати його на висоті до 120 метрів, пише Slon.

Агентство вимагає, щоб роботу безпілотників контролював пілот, який має ліцензію та свідоцтво проходження медичного обстеження.

Оператор зобов'язаний протягом усього польоту дрона відслідковувати його пересування. Amazon також буде кожен місяць надавати агентству інформацію про тестові польоти. Крім того, компанія повинна повідомляти про всі неполадки, якщо вони виникнуть у момент випробування апарату.

Amazon є найбільшим онлайн-магазином в світі. Глава компанії Джефф Безос в грудні 2013 року анонсував початок розробок безпілотників в рамках програми Amazon Prime Air.