В Австралії виявили найбільший на Землі кратер від астероїда

Про це йдеться в статті, опублікованій у журналі Tectonophysics, передає РИА Новости.

"Кожна з половинок астероїда мала діаметр як мінімум 10 кілометрів, і падіння навіть однієї з них мало стати кінцем для багатьох видів живих істот на Землі в той час. Чому так не сталося - велика загадка - нам так і не вдалося знайти слідів вимирання, які б за часом збігалися з цим падінням. Я підозрюю, що кратер насправді може бути набагато старшим ніж 300 мільйонів років", - заявив Ендрю Гліксон з Національного університету Австралії в Канберрі.

Гліксон і його колеги-геологи відкрили кратер абсолютно випадково - спочатку вони "просвічували" ґрунт у центральній частині Австралії, на кордоні між Південною Австралією та Північною територією, намагаючись оцінити придатність місцевих надр для споруди геотермальних електростанцій.

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Під час цих пошуків їм вдалося знайти дві вкрай незвичайних із геологічної точки зору структур, що простягалися на кілька сотень кілометрів в довжину і на 30 кілометрів в глибину. Вивчивши їх мінеральний склад, щільність, магнітні властивості та інші параметри, вчені прийшли до висновку, що обидві ці ділянки континенту одночасно пережили потужний удар, стиснення порід і їхнє часткове розплавлення приблизно 300 мільйонів років тому.

Як вважають самі вчені, їм вдалося знайти слід падіння великого астероїда діаметром у декілька десятків кілометрів, який розколовся на дві десятикілометрові половинки вже в атмосфері Землі. У результаті цього утворився подвійний кратер діаметром 400 кілометрів, що помітно більше розмірів попереднього рекордсмена - 300-кілометрового кратера Вредефорт на території ПАР.

Поки вчені не знають, чому слідів цього падіння не видно в історії розвитку життя на Землі. Як вважають Гліксон і його колеги, подальші розкопки й уточнення датування допоможуть їм зрозуміти, чому цей інцидент не викликав масового вимирання тварин, або ж знайти його сліди у відкладеннях осадових порід.