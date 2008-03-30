Україна купуватиме ядерне паливо у американців

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і американська компанія Westinghouse підписали сьогодні в Києві контракт на поставку ядерного палива з 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, з української сторони контракт підписав президент «Енергоатома» Юрій КОВРИЖКІН, з американської – віце-президент Westinghouse Андерс ДЖЕКСОН.

Контракт передбачає поставки ядерного палива виробництва американської компанії для реакторів ВВЕР-1000 українських АЕС упродовж 2011-2015 років для забезпечення щорічного планового перезавантаження щонайменше трьох енергоблоків.

Зокрема, планується поставка 630 паливних збірок. При цьому сторони домовилися, що у разі потреби об`єми поставок палива можуть бути збільшені до трьох додаткових перевантажувальних партій щорічно. Також підписана угода передбачає, що у разі збільшення кількості збірок пропорційно знижуватиметься їхня вартість.

Крім того, контракт передбачає, що у випадку, якщо за підсумками досвідченої експлуатації паливо НАЕК «Енергоатом» із залежних від нього причин не зможе одержати дозвіл Дрежатомрегулювання на промислову експлуатацію американського палива, компанія має право розірвати контракт без будь-яких додаткових витрат зі свого боку.

Також «Енергоатом» матиме право достроково припинити дію контракту у разі масової технічної відмови палива Westinghouse.

Як заявив після підписання контракту Ю.КОВРИЖКІН, даний документ є «істотним кроком з виконання завдань Енергетичної стратегії до 2030 року в плані диверсифікації поставок ядерного палива». Він уточнив, що паливо в рамках контракту поставлятиметься на три блоки Южно-Української АЕС.

Також, зазначив президент «Енергоатома», підписання даного договору використовуватиметься українською стороною як вагомий аргумент на переговорах з російською корпорацією «ТВЕЛ».

Довідка УНІАН. Westinghouse входить до групи компаній корпорації Toshiba. Технологія Westinghouse лежить в основі більше 40% діючих реакторів в світі.

Наразі монопольним постачальником ядерного палива для українських АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ». У 2010 році закінчується термін дії довгострокового контракту на поставку свіжого ядерного палива, укладеного між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ».

«ТВЕЛ» - один з світових лідерів виробництва ядерного палива. Забезпечує паливом 17% енергетичних реакторів світу, а також дослідницькі реактори різних країн і суднові реактори російського флоту.