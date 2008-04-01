Пентагон розробляє нові тактичні засоби зв`язку

Компанія Lockheed Martin підписала великий контракт з міністерством оборони США на розробку нових тактичних радіостанцій, повідомляє Defense-Aerospace. Вартість контракту більш як 766 мільйонів доларів. Після початку серійного виробництва обсяг замовлень може зрости до 10 мільярдів доларів. Відтак Lockheed Martin стане основним постачальником засобів зв`язку для збройних сил США.

Нове устаткування розроблятиметься в рамках пентагонівської програми JTRS (Joint Tactical Radio System), метою якої є створення єдиної тактичної системи радіозв`язку, що забезпечує обмін текстовою, звуковою і відеоінформацією. Вимоги замовника передбачають застосування модульної конструкції і можливість роботи устаткування з різними формами сигналів, які використовуються американськими озброєними силами. Крім того, радіостанції повинні бути здатні адаптуватися до інших сигналів, які можуть застосовуватися Пентагоном в майбутньому.

Нові засоби зв`язку планується встановлювати на існуючі й перспективні літаки, вертольоти, кораблі, підводні човни, а також інші платформи і наземні пункти управління. Насамперед тактичні радіостанції отримають вертольоти армійської авіації CH-47, військово-транспортні літаки С-130 та літаки базової патрульної авіації Е-2С. Надалі будуть розроблені засоби зв`язку для БПЛА класу IV, створених за програмою "Бойові системи майбутнього" (FCS), вертольотів і літаків корпусу морської піхоти США, літаків, авіаносців, крейсерів, есмінців і підводних човнів ВМС, а також мобільних і стаціонарних пунктів управління ВПС.

Відповідно до умов контракту компанія Lockheed Martin створить 42 дослідних моделі малорозмірних радіостанцій для літаків і вертольотів, а також кілька моделей для есмінців і наземних станцій. Контрактом передбачається можливість розміщення замовлення на 104 дрібносерійні комплекти устаткування повітряного базування і 45 комплектів морського і наземного базування.

Конкурентом Lockheed Martin за програмою JTRS була компанія Boeing.

Лента.ру