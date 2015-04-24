Вчені навчилися імітувати відчуття невидимості

При сучасних темпах прогресу цілком ймовірно, що технологія, яка дозволить приховати людину від сторонніх очей повністю, буде розроблена не в такому вже віддаленому майбутньому. Але вчених цікавить не тільки технічний бік питання, пишуть Вести.

Шведські дослідники з Каролінського інституту (Karolinska Institutet) задалися питанням, як невидимість вплине на мозок людини і сприйняття нею власного тіла.

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Для того щоб випробувати відчуття власної невидимості, 125 учасників експерименту надягали шолом віртуальної реальності й дивилися вниз на своє тіло. Секрет полягав у тому, що в цей момент перед очима вони бачили порожній простір, знятий встановленою поруч та спрямованою на підлогу стереокамерою. Щоб обдурити мозок, дослідники використовували дві однакові кисті. Однією вони торкалися до людей, і одночасно іншою проводили у просторі перед камерою. В результаті добровольці відчували дотик і при цьому бачили, що кисть ширяє в повітрі.

Після успішного створення ілюзії невидимого тіла, учені вимірювали фізіологічні параметри, щоб визначити, як незвичайні відчуття впливають на психологічний стан добровольців.

Наприклад, вони реєстрували підвищену пітливість шкіри та збільшення частоти серцевих скорочень у той момент, коли в порожньому полі зору камери, з'являвся ніж та погрожував уявному невидимому тілу учасників експерименту. Іншими словами, мозок інтерпретував загрозу порожньому простору, як небезпеку для власного тіла.

"Ми переконалися, що ілюзія насправді працює, - говорить один із співавторів дослідження Арвід Гутерстам (Arvid Guterstam). - Мозок автоматично реагує на стрес, коли наближається гострий предмет. Ми показали, що при ілюзії невидимості реакція така ж, як у випадку, коли людина бачить своє тіло".

Багато людей, перевіривши на собі ілюзію, говорили, що відчували дивні відчуття, які за описом нагадують фантомні болі у інвалідів, які втратили кінцівки. Крім того, їм здавалося, що їх тіло повністю дематеріалізувалося.

У другому експерименті невидимість імітували в приміщенні перед натовпом незнайомих людей. Виявилося, що реакція добровольців на стрес у ході випробування була помітно нижчою, ніж до того, як вони одягли шолом.

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"Ці результати цікаві тим, що вони показують, як сприйняття фізичних якостей тіла може змінити спосіб обробки соціальних сигналів нашим мозком", - додає Гутерстам в прес-релізі.

На думку авторів роботи, опублікованої у виданні Scientific Reports, подібні ілюзії вже сьогодні можна використовувати для лікування проблем із соціальною адаптацією, а також щоб допомогти знайти впевненість в собі людей, які мають підвищений стрес під час публічних виступів.