Космічний корабель "Прогрес М-25М" затоплять у Тихому океані

Про це повідомили ТАСС в Роскосмосі.

"Включення двигунів корабля на гальмування відбудеться 26 квітня", - сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, тугоплавкі елементи конструкції корабля, не згоріли в щільних шарах атмосфери, досягнуть поверхні несудоходного району Тихого океану.

"Прогрес М-25М" був запущений на орбіту 29 жовтня 2014 року і в той же день пристикувався до МКС. Напередодні, 25 квітня, 9:35 корабель відчалив від космічної станції.