Космічний корабель "Прогрес М-25М" затоплять у Тихому океані
16:48, 26 квітня 2015Наука та IT
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Російський транспортний корабель "Прогрес М-25М", який напередодні відстикувався від відсіку "Пірс" Міжнародної космічної станції (МКС), у неділю буде зведений з орбіти і затоплений на так званому "кладовищі космічних кораблів" в Тихому океані.
Прогрес М-25М / federalspace.ru
Про це повідомили ТАСС в Роскосмосі.
"Включення двигунів корабля на гальмування відбудеться 26 квітня", - сказав співрозмовник агентства.
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За його словами, тугоплавкі елементи конструкції корабля, не згоріли в щільних шарах атмосфери, досягнуть поверхні несудоходного району Тихого океану.
"Прогрес М-25М" був запущений на орбіту 29 жовтня 2014 року і в той же день пристикувався до МКС. Напередодні, 25 квітня, 9:35 корабель відчалив від космічної станції.
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