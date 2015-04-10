Астронавти МКС зняли схід Венери над Землею

03:57, 10 квітня 2015
Наука та IT
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Астронавти Міжнародної космічної станції оприлюднили відео сходу Венери над Землею.

Скриншот

Ролик був знятий покадрової зйомкою (т. зв. Timelapse) над середземномор'ям. Планета, яка в погожу ніч яскраво сяє на небосхилі, з орбіти станції світить ще яскравіше, пише Новое время.

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