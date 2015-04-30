Америка і Азія вели торгівлю між собою задовго до Колумба
На Алясці знайшли кілька бронзових предметів, які були зроблені на території Китаю, Кореї або Якутії більше тисячі років тому.
Нові артефакти, знайдені при розкопках тисячолітнього житла на Алясці, на поселенні Спливаючий Кит на мисі Еспенберг, пише "Наука і життя". Знахідки свідчать про те, що обмін товарами та ідеями між Аляскою і цивілізаціями Східної Азії відбувався задовго до того, як у 1492 році Христофор Колумб досяг Карибського моря. "Ми бачимо взаємодію, насправді непряму, між так званими розвинутими цивілізаціями Китаю, Кореї або Якутії", – пояснив Оуен Мейсон, науковий співробітник Університету Колорадо.
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Артефакти зі Спливаючого Кита зроблені з бронзи. Один з предметів спочатку міг використовуватися як пряжка або застібка. Разом з цією знахідкою зберігся шматочок шкіри. Її радіовуглецеве датування – близько 600 р. н. е. Другий бронзовий артефакт могли використовувати як свисток. У зазначений час жителі Аляски не вміли працювати з бронзою, саме тому археологи вважають, що знахідки потрапили на Аляску з Китаю, Кореї або Якутії.
У будинку, розкопаному на Спливаючому Киті, були знайдені також залишки виробів з обсидіану. Судячи з хімічного складу, цей камінь походить з долини річки Анадир (Росія).
Останні відкриття на Спливаючому Киті підкріплюють більш ранні дослідження, які говорили про доколумбові торгові зв'язки, що з'єднували Берингову протоку (в тому числі берег Аляски) з цивілізаціями Східної Азії.
Крім того, багато дослідників відзначали схожість пластинчастих обладунків жителів Аляски і такого ж захисного озброєння з Китаю, Кореї, Японії та східної Монголії. Схожі пластинчасті обладунки робили в декількох азіатських регіонах: в Маньчжурії, східній Монголії та Японії. Такі обладунки поширювалися з зазначених регіонів на північ і в підсумку досягли Аляски.
Останні генетичні дослідження також проливають світло на контакти між жителями Східної Азії і Америки. Багато вчених вважають, що люди вперше потрапили в Новий Світ з Азії близько 15 тис. років тому по сухопутному мосту, який був на місці Берингової протоки. Цей міст пішов під воду близько 10 тис. років тому.
Проте одне з останніх генетичних досліджень показує, що люди потрапляли зі Східної Європи в Америку і після зникнення "Берингового мосту". Жителі поселення Спливаючий Кит могли бути частиною культури Бирнирк, групи людей, які жили по обидва береги Берингової протоки і використовували вправні човни з шкур, щоб полювати на китів.
Згідно генетичних досліджень, люди Бирнирк були предками древньоескімоської культури Туле, яка широко поширилася по арктичному узбережжю Північної Америки – аж до Гренландії. Люди Туле, в свою чергу, є предками сучасних інуїтів.
Берингова протока була не єдиним місцем, де мали місце доколумбові контакти Старого і Нового Світу. Близько тисячі років тому вікінги досліджували частину території сучасної Канади і заснували поселення Л'анс-о-Медоуз на острові Ньюфаундленд.
Приблизно в цей же час полінезійці могли досягти берегів Південної Америки. Повернувшись в Полінезію, вони привезли з собою батат. Не виключено, що в Південну Америку полінезійці завезли курей (хоча останнім часом останнє припущення поставили під сумнів).
Існує також безліч інших теорій про те, що люди потрапляли в Новий Світ до Колумба. Серед них є одна, яка привернула велику увагу ЗМІ, – це ідея про те, що китайські моряки плавали в Америку безпосередньо. Однак "китайська" теорія не має наукових підтвепрджень.