Завод майбутнього: гігафабрику Tesla, що будується, показали на відео з безпілотника

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на портал Transport Evolved, будівництво підприємства ведеться в штаті Невада.

Відзначається, що відео з'явилося на Youtube-каналі невадской компанії, яка займається скупкою старих ноутбуків.

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За поясненням авторів, запис вівся з допомогою квадрокоптера DJI Phantom 3 Professional в ті години, коли на будівництві не було робітників, і з відстані понад 1,6 кілометра. Це було зроблено з метою забезпечення безпеки. Квадрокоптер доступний у вільному продажу в США і оснащений камерою, здатною знімати відео з роздільною здатністю 4К. Його конструкція передбачає, що користувач зможе повертати і нахиляти камеру віддалено.

Глава Tesla Motors Елон Маск уточнив в особистому мікроблозі в Twitter, що на відео видно лише четверту частину запланованого виробничого комплексу.

Раніше у відкритому доступі знаходилися тільки фотографії з будівництва підприємства.

Як відомо, Tesla Motors прийняла рішення звести гігафабрику, щоб знизити вартість виробництва акумуляторів для електромобілів і уникнути їх прогнозованого дефіциту в 2017-2018 року, коли на ринку з'явиться електрокар Tesla Model III (попередня вартість — 35 тисяч доларів).

Завод займе площу в 4 тисячі квадратних метрів, на його території передбачається розмістити сонячні і вітряні джерела енергії для забезпечення потреб виробництва. Очікується, що гігафабрика дозволить створити шість з половиною тисяч робочих місць.

Будівництво розпочалося влітку 2014 року. За попередніми оцінками, на реалізацію проекту Tesla Motors витратить 5 мільярдів доларів. Частину витрат візьме на себе її партнер, японська компанія Panasonic.

Згідно з прогнозами, підприємство зможе забезпечити батареями до 500 тисяч електрокарів в рік. Очікується, що в експлуатацію завод введуть в 2017 році.