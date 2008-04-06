Росія збудувала поруч з Естонією таємний об`єкт

Росія збудувала таємний військовий об`єкт за кілька десятків кілометрів від кордону Естонії, повідомляє британський журнал The Economist. Ймовірно нова російська база призначена для ведення радіотехнічної розвідки і може використовуватися для перехоплення інформації з супутників.

За даними журналу Economist, ще 2002 року на місці таємного об`єкту був пустир. А нині за бетонною огорожею кілька антен, адміністративні будівлі і оглядові башти. З семи параболічних антен найбільша має близько 20 метрів в діаметрі, ще одна - 10 метрів. Крім того, між двома радіощоглами розтягнута величезна дротяна антена.

На думку неназваного високопоставленого представника однієї із спецслужб західних країн, місце розташування бази оптимально підходить для стеження за суперсучасним супутником Inmarsat 4 F-2, через який проходить величезний обсяг інформації, зокрема урядової і секретної, як із США, так і країн Європи.

Лента.ру