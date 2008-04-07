Yahoo! готовий віддатися Microsoft, але за однієї умови

Американська інтернет-компанія Yahoo! Inc. готова до поглинання з боку софтверного гіганта Microsoft Corp. за умови підвищення вартості пропозиції. Таке повідомлення міститься в оприлюдненому сьогодні листі до ради директорів Microsoft.

У листі керівники Yahoo! Inc., засновник компанії Джеррі Янг і голова ради директорів Рой Босток, висловлюють думку, що Microsoft "недооцінив" Yahoo!.

Напередодні Microsoft встановив тритижневий термін для того, щоб рада директорів Yahoo! прийняла пропозицію компанії щодо продажу. У листі, надісланому до Yahoo!, зазначається, що якщо рада директорів компанії не ухвалить рішення до 26 квітня ц.р., то Microsoft звернеться із пропозицією безпосередньо до акціонерів компанії, проте назве суму нижчу за нинішню.

Microsoft запропонував придбати Yahoo! за 44,6 млрд дол. 1 лютого 2008 р. За кожну акцію Microsoft пропонував 31 дол., що на 62% вище за ринкову ціну Yahoo! Inc. на момент закриття торгів на NYSE 31 січня 2008г. (19,18 дол./акція). Компанія Білла Гейтса запропонувала акціонерам Yahoo! обміняти свої акції або на готівку, або на акції Microsoft. Загальна ж сума операції буде наполовину виплачена акціями, а наполовину - готівкою.

Керівництво Yahoo! 11 лютого відхилило пропозицію Microsoft і почало підшукувати альтернативні варіанти майбутнього компанії.