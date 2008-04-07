Yahoo! готовий віддатися Microsoft, але за однієї умови
Джеррі Янг написав листа
Американська інтернет-компанія Yahoo! Inc. готова до поглинання з боку софтверного гіганта Microsoft Corp. за умови підвищення вартості пропозиції. Таке повідомлення міститься в оприлюдненому сьогодні листі до ради директорів Microsoft.
У листі керівники Yahoo! Inc., засновник компанії Джеррі Янг і голова ради директорів Рой Босток, висловлюють думку, що Microsoft "недооцінив" Yahoo!.
|Співзасновники Yahoo! Джеррі Янг (у центрі) та Девід Філо (праворуч)
Microsoft запропонував придбати Yahoo! за 44,6 млрд дол. 1 лютого 2008 р. За кожну акцію Microsoft пропонував 31 дол., що на 62% вище за ринкову ціну Yahoo! Inc. на момент закриття торгів на NYSE 31 січня 2008г. (19,18 дол./акція). Компанія Білла Гейтса запропонувала акціонерам Yahoo! обміняти свої акції або на готівку, або на акції Microsoft. Загальна ж сума операції буде наполовину виплачена акціями, а наполовину - готівкою.
Керівництво Yahoo! 11 лютого відхилило пропозицію Microsoft і почало підшукувати альтернативні варіанти майбутнього компанії.