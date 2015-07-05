В Японії розробляють штучне людське обличчя

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на даному етапі фахівцям компанії вдалося налагодити виробництво точних копій обличчя тієї чи іншої людини з силікону, передає ТАСС.

Спочатку за допомогою спеціального сканера створюється об'ємний макет особи, точність якого дозволяє передати навіть пори на шкірі та кров'яні судини. Потім на 3D-принтері друкується "заготовка", на основі якої створюється "маска" з силікону. На виготовлення такої моделі йде від двох тижнів до двох місяців, послуга коштує близько 300 тис ієн ($2,4 тис).

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"Я думаю, що ця техніка має велике майбутнє в галузі медицини. Я хочу допомогти тим, хто цього потребує", - говорить президент компанії. За його словами, на адресу корпорації надходять численні запити, як від дослідників і вчених, так і від простих людей, які потребують пластичних операцій. Тому в найближчих планах - навчитися переносити 3D-макет на більш безпечні матеріали. Зацікавлені розробками також програмісти, які займаються створенням систем автоматичного розпізнавання особи.

Незважаючи на великі плани компанії, поки що її клієнтами є здебільшого рекламні агенції та організатори розважальних заходів. Є у Real-f і "королівські" замовлення - в листопаді минулого року одна будівельна компанія із Саудівської Аравії попросила виготовити копії обличь королівської родини.