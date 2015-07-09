Вчені припустили існування життя на Марсі в покладах опала

Вчені з Університету Глазго отримала фізичні докази, які можуть допомогти знайти форми життя на Марсі.

Про це повідомляє ZN.ua.

Дослідники з'ясували, що марсіанський метеорит, який впав у 1911 році в районі єгипетського селища Нахла, містить сліди опала – дорогоцінного каміння, який часто використовують в ювелірних виробах.

Вчені вважають, що опал, який зазвичай залягає у гарячих або мінеральних джерелах, створює всі умови для існування мікробних форм життя. У фрагменті марсіанського метеорита було виявлено близько 1,7 грама опала, який, як вважають вчені, є різновидом вогняного опала жовто-червоного кольору. Дослідники вважають, що навіть така мала кількість опала має досить велике значення.

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"По-перше, це остаточно підтверджує результати спостережень NASA, які вказують на наявність опала на поверхні Марса. Вперше тут на Землі нам вдалося знайти опал в осколку Марса. По-друге, ми знаємо, що на Землі такі опали часто утворюються поруч з гарячими джерелами. Мікробна життя процвітає в таких умовах, і вона може зберігатися в опалах мільйони років. Якщо марсіанські мікроби існують, то, можливо, вони також знаходяться в покладах опала на поверхні Марса", - сказав керівник дослідницької команди професор Мартін.

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"Ретельне дослідження марсіанських опалів в рамках майбутніх місій на Марс може допомогти нам більше дізнатися про минуле Червоної планети, а також про те, чи було там життя", - зазначив Лі.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2014 марсохід НАСА Curiosity виміряв сплеск метану в атмосфері Марса і виявив органічні молекули у вилучених в ході буріння скелі Камберленд зразках.