NASA: Повз Землю пролітає астероїд розміром із будинок - BBC

Повз Землю проходить невеликий астероїд розміром як будинок, повідомило американське космічне агентство НАСА, передає BBC Україна.

У найближчій до Землі точці астероїд під назвою 2014 RC перебував о 18:18 за Гринвічем (21:18 за Києвом) у неділю, коли пролітав над Новою Зеландією.

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За повідомленням НАСА, цей об'єкт завширшки приблизно 18 метрів не становить жодної небезпеки для Землі.

Тим не менше, за словами фахівців, метеорит, який впав біля столиці Нікарагуа у неділю, міг бути частиною цього астероїда.

Цей об'єкт спричинив вибух і тремтіння землі, залишивши біля аеропорту міста кратер завширшки 12 метрів і завглибшки п'ять метрів.

"Він міг відколотися від цього астероїда, таке могло трапитися. Слід вивчити його більше, оскільки він може складатися з криги або каменю", - каже вулканолог з Нікарагуа Умберто Гарсія.

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Астероїд, який пролітає повз Землю, вперше виявили 31 серпня, і у момент найбільшого наближення його відстань до Землі становила приблизно десяту частину відстані від центру Землі до Місяця, повідомили в НАСА.

За очікуваннями, у майбутньому він знову оминатиме Землю.

У лютому 2013 року метеорит аналогічного розміру вибухнув над російським Челябінськом, поранивши понад тисячу людей.

Зараз НАСА відстежує понад 11 тисяч астероїдів, які проходять відносно близько до Землі.