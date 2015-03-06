Вчені вважають, що 19% поверхні стародавнього Марса займав океан

Фахівці НАСА вважають, що в далекому минулому майже всю поверхню північної півкулі Марса займав океан. Про це повідомляється на сайті агентства, передає Lenta.ru.

Приблизно 4,3 млрд років тому на Марсі було стільки води, що її вистачило б для того, щоб вкрити всю поверхню планети шаром завтовшки 137 метрів. У деяких регіонах глибина могла сягати 1,6 кілометра. Вчені вважають, що основна частина води була зосереджена в північній півкулі. Вага цієї водойми перевищувала масу рідини в Північному Льодовитому океані.

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Однак до теперішнього часу Марс втратив близько 87 відсотків цієї води. Втрати почалися 3,7 млрд років тому і тривають досі. Основні запаси рідини сьогодні зосереджені на полюсах.

Океан, який займав 19 відсотків поверхні Марса (для порівняння, Атлантичний океан займає 17 відсотків поверхні Землі), міг створювати хороші умови для життя. Ймовірно, його залишки до цих пір збереглися в окремих регіонах Червоної планети, зазначають вчені.

До своїх висновків дослідники дійшли, аналізуючи міграцію напівважкої (з ізотопами водню протіем та дейтерієм) і «легкої» (звичайної, з двома атомами протію) води з атмосфери Марса в космос. Дані, зібрані за шість років спостережень, дозволили припустити, яка маса рідини перебувала на планеті в далекому минулому.

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Свої спостереження астрономи проводили в Обсерваторії Кека та Європейської південній обсерваторії. Продовжити аналіз змісту води на Марсі вчені збираються за допомогою зонда MAVEN, який у вересні 2014 року досяг Червоної планети.