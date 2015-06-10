Вчені за допомогою спектрометра виявили на Марсі скло

Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Geology, пише Лента.ру.

Скло вчені виявили у кількох древніх ударних кратерах, зокрема в кратері Харгрейвс. Кратер діаметром 68 кілометрів розташований на території Нілі. Ця місцевість рясніє гідротермальними зламами, що вказують на те, що в давнину там були вологі умови і, можливо, життя.

Читайте такожNASA оголосило конкурс на кращий проект колонізації МарсаЗразки скла, як відзначають вчені, могли зберегти в собі сліди життя. Аналогічне явище фахівці спостерігали на Землі, коли в 2014 році знайшли в скляних зразках із стародавнього ударного кратера в Аргентині органічні молекули і рослинний матеріал. Скло в кратерах утворюється в результаті виділення великої енергії, що супроводжує процес зіткнення космічного тіла з поверхнею планети.

Читайте такожЛьотне випробування апарату LDSD для посадок на Марс завершилося невдало (відео)Кратер Харгрейвс розглядається в якості перспективного місця для посадки нового марсохода в 2020 році, і, можливо, корабля з астронавтами (в середині 2030-х).

Як повідомляв УНІАН раніше, вчені на Марсі знайшли ознаки рідкої води. Нові дані з марсоходу Curiosity вказали на те, що вода присутня на Червоній планеті не тільки в льодовиках.