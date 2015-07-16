Поверхня супутника Плутона складається з покладів водяного льоду

04:30, 16 липня 2015
Наука та IT
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Поверхня одного із супутників Плутона, Гідри, виявилася незвично блискучою. Це говорить про те, що майже все небесне тіло складається з покладів водяного льоду.

twitter.com/afreedma

Про це заявив один з керівників проекту New Horizons Вільям Гранді, передають РИА Новости.

Перші фотографії Гідри, одного з найбільших супутників Плутона, показали, що цей місяць має дуже витягнуту й неправильну форму – 46 кілометрів в довжину і 30 кілометрів в ширину – що робить його одночасно схожим на картоплю і комету Чурюмова-Герасименко, яку зараз вивчає зонд "Розетта".

NASA

Судячи з дуже високого альбедо (відбивної здатності) – близько 40% — поверхня Гідри практично цілком складається з водяного льоду та інших форм замороженої матерії.

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Раніше УНІАН повідомляв, що NASA представило перші знімки Плутона, зроблені після прольоту повз нього автоматичної міжпланетної станції New Horizons.

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